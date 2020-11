per Mail teilen

Das Bündnis Bleiberecht hat am Montag Abend in Tübingen gegen die Abschiebung von Flüchtlingen nach Afghanistan protestiert. An der Kundgebung nahmen nach Angaben des Bündnisses rund 50 Menschen teil. Afghanistan gelte laut Global Peace Index als das gefährlichste Land der Welt und habe außerdem große Probleme mit Corona.