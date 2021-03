per Mail teilen

Die IG Metall Albstadt hat für Freitag eine Demonstration von Mitarbeitenden der Firma Aesculap in Tuttlingen angekündigt. Landesweit sind Beschäftigte aus 90 Betrieben zu Warnstreiks aufgerufen. Damit werde ein vorläufiger Höhepunkt der Aktionen erreicht, so die Gewerkschaft. Die IG Metall fordert in der aktuellen Tarifrunde vier Prozent mehr Lohn.