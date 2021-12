Demo gegen Ausbaupläne von Holcim in Dotternhausen

Rund 60 Menschen haben gegen den Ausbau des Zementwerks in Dotternhausen (Zollernalbkreis) demonstriert. Sie fürchten Luftverschmutzung und Zerstörung des Naherholungsgebiets am Plettenberg.

"Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Luft versaut!", riefen die rund sechzig Demonstrantinnen und Demonstranten. Trotz Wind und Regen versammelten sie sich auf der Aussichtsplattform des Plettenbergs. Mit Lichtern und Plakaten wollten sie gegen die Ausbaupläne des Zementwerks Holcim in Dotternhausen protestieren.

Angst vor schädlichen Emissionen

Schlechte Filteranlagen schädigten die Umwelt und Menschen aus der Region, so eine Sprecherin des Vereins für Natur- und Umweltschutz (NUZ). Der Plettenberg sei ein beliebtes Naherholungsgebiet und Rückzugsgebiet von vielen Tieren, so die Umweltschützer. Der Ausbau des Zementwerks müsse verhindert werden. Das Balinger Landratsamt wird im kommenden Jahr über die Vergrößerung des Abbaugebiets entscheiden.

Schwere Vorwürfe gegen Zementwerke

Da Zementwerke in Deutschland auch Müll verbrennen dürfen, haben die Umweltschützer Sorge, dass mehr Gift in die Luft gelangt, als von den Unternehmen angegeben. Das hätten Messungen von Experten ergeben, so die Aktivisten. Bei einem Vortrag im Herbst hatte der Verein für Natur- und Umwelt Zollernalb (NUZ), Josef Waltisberg, in die Festhalle nach Dotternhausen eingeladen. Der Ingenieur hat über 20 Jahre beim Zementhersteller Holcim gearbeitet. Er war dort für den Umweltschutz zuständig. Heute ist er ein Kritiker der Müllverbrennung in Zementwerken. Er hat selbst Messungen gemacht und auch den Sachverständigenrat der Bundesregierung beraten. Doch an der grundsätzlichen Situation hat sich nichts geändert, das ärgert die Umweltschützer.