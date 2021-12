Proteste gegen Corona-Maßnahmen verlaufen friedlich

Nach den Corona-Protesten am Wochenende in Reutlingen kam es am Montagabend zu nicht angemeldeten Versammlungen in Tübingen und Reutlingen. Während in Reutlingen nur wenige Menschen mit Teelichtern durch die Innenstadt liefen, versammelten sich laut Polizei rund 300 Menschen auf dem Tübinger Marktplatz. Zeitgleich versammelten sich dort etwa 200 Gegendemonstrierende der Antifa. Beide Gruppierungen hatten ihre Versammlungen nicht angemeldet. Mit Transparenten, Lichterketten und Parolen wie "Wer mit Nazis mitmarschiert, der hat wirklich nichts kapiert" machten die Antifaschisten ihrem Unmut lautstark Luft. Laut Angaben der Polizei musste kurzfristig Pfefferspray eingesetzt werden, um einen Übergriff aus der Gruppe des linken Spektrums auf die Teilnehmenden des Aufzugs zu verhindern. Die Polizei war stark vertreten und hatte auch Hunde und Pferde im Einsatz. Sie bezeichnete die Versammlungen insgesamt als friedlich.