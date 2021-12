Der Landeschef des Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) Fritz Engelhardt aus Pfullingen (Kreis Reutlingen) hat die ab Samstag geplante 2G-plus-Regelung in der Gastonomie scharf kritisiert. Spontane Besuche in Gaststätten seien unter diesen Bedingungen nicht mehr möglich, auch weil es fast überall an einer ausreichenden Testinfrastruktur fehle. Die neue Regelung sei ein Lockdown durch die Hintertür, so der Dehoga-Chef. Dabei sei die Gastronomie zu keinem Zeitpunkt Pandemietreiber gewesen.