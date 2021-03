An drei Orten im Landkreis Calw haben am Samstagmorgen Hotellerie, Gastronomie und Lieferanten für eine Öffnungsperspektive in der Corona-Pandemie demonstriert. An Passanten wurden Vergissmeinnicht verteilt. Bei den Kundgebungen galten strenge Hygiene-Vorschriften. Der Calwer Kreisverband des Dehoga wollte sich mit den Aktionen in Altensteig, Nagold und Calw mehr Gehör in Berlin verschaffen.