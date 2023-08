Wurst, Käse und andere Lebensmittel hat das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Sigmaringen 2022 untersucht. 8.124 Proben - 30 davon gesundheitsgefährdend.

Das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Sigmaringen (CVUA) hat seinen Jahresbericht für 2022 vorgelegt. Mit dem Ergebnis: Von den insgesamt 8.124 Proben von Lebensmitteln, Trinkwasser und Tabakwaren waren nur 30 gesundheitsgefährdend, also nur ein sehr kleiner Bruchteil. Und dennoch wurden im Labor in Sigmaringen Dinge entdeckt, die zeigen, dass diese Kontrollmechanismen notwendig sind.

Gesundheitsgefährdende Lebensmittel

Das sind die gesundheitsgefährdenden Entdeckungen im Labor in Sigmaringen im letzten Jahr gewesen: Glasscherben im Müsli, zu viel Nikotin in Nikotinbeuteln - sogenannten Nicotine-Pouches - und Metalldrahtstücke in einem Fruchtaufstrich. Dazu gehört auch, dass in manchen Fleisch- und Wurst-Gerichten Senf gefunden wurde, der aber nicht auf der Packung stand. Das kann für Allergiker gefährlich sein.

"Die sachverständige Beurteilung der Analysenwerte und der jeweiligen Produktkennzeichnung führte zu einer Beanstandungsquote, die im durchschnittlichen Rahmen lag."

Kritik wegen fehlender Kennzeichnung

Was häufiger vorkam, war, dass Bestandteile wie Konservierungsstoffe oder Aromen nicht oder nicht richtig auf der Verpackung angegeben wurden. Das kritisiert das Sigmaringer Amt immer wieder. Insbesondere bei Direktvermarktern sei das immer wieder ein Problem. Im vergangenen Jahr lag die Beanstandungsquote bei den kontrollierten Fruchtaufstrichen von Direktvermarktern bei 82 Prozent, heißt es in dem Jahresbericht.

Die Lebensmittel-Experten vom Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Sigmaringen machten Proben von den Walnüssen. Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Sigmaringen

Getrocknete Feigen, Walnüsse, geriebener Käse und Hackfleisch

Bei getrockneten Feigen kommt es erfahrungsgemäß immer wieder zu Entdeckungen, dass einige Packungen Schimmelpilzgifte, sogenannte Mykotoxine, aufweisen. Sie können für Mensch und Tier schon in geringen Konzentrationen giftig sein. Bei einem Drittel der 41 Proben seien Schimmelpilzgifte beanstandet worden. Sie können schon auf dem Feld oder bei der Verarbeitung und Lagerung der Feigen entstanden sein.

Darüber hinaus hat das CVUA Sigmaringen auch Walnüsse und ihre Mindesthaltbarkeit auf den Prüfstand gestellt. Dabei kam heraus, dass jede vierte Probe am Ende der Haltbarkeit nicht mehr gut schmeckte.

"Der Verderb wurde als ranziger, stark bitterer, kratzender oder brennender Geschmack sowie als unreiner, ranziger oder alter Geruch erkannt. Verschimmelt war am Ende der Haltbarkeit dagegen keine Probe."

Neben vielen anderen Lebensmitteln wurden auch 39 Packungen mit geriebenem Käse wie Parmesan, Bergkäse oder Kässpätzle-Käsemischungen untersucht, da geriebener Käse wegen der großen Oberfläche sehr anfällig für Schimmel ist. Das erfreuliche Ergebnis: Keine der mikrobiologisch untersuchten Käsepackungen waren bedenklich. Lediglich stimmten bei manchen Proben die Angaben der Nährwerte und des Stärkegehalts nicht mit den tatsächlich in der Tüte vorhandenen Käsestreifen überein. Bei verpacktem geriebenem Käse darf bis zu drei Prozent Kartoffel- und Maisstärke als Trennmittel verwendet werden, damit der Käse nicht verklumpt.

Ein Lebensmittelexperte im Labor des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes Sigmaringen. SWR Roland Altenburger

Bei den Labor-Untersuchungen von Hackfleisch fiel den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf, dass das überprüfte Hackfleisch aus Supermärkten aus deutlich mehr Fett- und Bindegewebe bestand als das von Metzgern oder direkt von Höfen. Dieser Unterschied bei der Fleischqualität zeige sich eben auch beim Preis.

Korrekturhinweis In einem früheren Artikel haben wir von einem Wurm im Fleisch einer Probe des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Sigmaringen geschrieben. Ein Verbraucher hatte etwas "wurmartiges" im Fleisch vermutet und als Probe eingereicht. Dabei stellte sich heraus, dass es sich nicht um einen Wurm, sondern um eine "wurmähnliche Einwachsung aus natürlichem Binde- und Fleischfettgewebe" handelte, heißt es im Jahresbericht 2022. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

Bundesprojekt für Fruchtsaft-Untersuchungen

Im Rahmen eines Bundesprojektes wurden im vergangenen Jahr auch Fruchtsäfte und -nektare unter die Lupe genommen. Dabei ging es um die Frage, ob darin Aluminium und andere Elemente wie Blei, Cardmium, Arsen und Kupfer enthalten sind. Insgesamt wurden dafür 40 Säfte und 27 Nektare untersucht. Die Ergebnisse seien sehr erfreulich, so das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Sigmaringen: Die Aluminiumgehalte lagen alle unter 8mg/l, die Gehalte der anderen Elemente alle unterhalb der zulässigen bzw. vorgesehehen Höchswerte.

Zuständigkeiten des CVUA Sigmaringen in BW

Das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Sigmaringen ist für die Regionen rund um Balingen, Biberach, Friedrichshafen, Ravensburg, Reutlingen, Sigmaringen, Tübingen und Ulm zuständig. Die Proben sind entweder über zufällig gewählte Stichproben oder über Beschwerden von Kunden ins Labor gekommen. Wer einmal sehen möchte, wie in den Laboren in Sigmaringen gearbeitet wird, kann das beim Tag der offenen Tür am 21. Oktober 2023 erleben. Außerdem finden Interessierte alle Ergebnisse von Kontrollen der amtlichen Lebensmittelüberwachungsbehörden im Land auch auf der Homepage des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz.