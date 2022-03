per Mail teilen

Die Bewohner von Ammerbuch-Reusten (Kreis Tübingen) sind – wie man so schön im Schwäbischen sagt – Käpsele: Sie machen gern alles selber und sind richtige Selbstversorger.

Reusten, ein Ortsteil von Ammerbuch vor den Toren von Tübingen, liegt in einer Senke, umgeben von Streuobstwiesen. Auf einem Hügel thront das bekannte Bergcafé.

Aus der Vogelperspektive: das Bergcafé Reusten. SWR

Das bekannte Bergcafé wurde wiederbelebt

Einst betrieben die beiden weit über Tübingen hinaus bekannten Schwestern Marie und Sophie das Bergcafé. Nach deren Tod wurde es still um das beliebte Café. Dann wurde es wiederbelebt und lockt erneut viele Gäste an. Mit einem Konzept, wie man es in Reusten mag: möglichst alles selbstgemacht, vom Kuchen, dem Brot und der Limonade bis hin zur Kunst.

Tankstellen für Bücher, Honig und Milch

Jede und jeder kennt das wahrscheinlich: Die Geschäfte haben gerade zugemacht, es ist Wochenende und es wird nichts mehr mit dem Einkaufen für ein schönes Essen oder das gemeinsame Grillen. Ganz anders in Reusten. Wer vergessen hat einzukaufen, der kann sich ganz problemlos selbst versorgen: an einer Milchtankstelle, beim Honigmann, am Automaten der Metzgerei oder der Büchertankstelle.

Wo Milch und Honig fließen: Wegweiser wie dieser helfen beim Finden. SWR

Viele packen mit an bei Problemen

Wenn in Reusten ein Problem auftaucht, zum Beispiel dass ein Teil der Friedhofsmauer einzustürzen droht, dann heißt es: "Das bekommen wir hin mit den eigenen Leuten!" Was zunächst eine halbe Million Euro kosten sollte, schafften die Reustener für 50.000 Euro und mit 1.000 Stunden Eigenleistung. Wenn die alte Zehntscheuer mitten im Ort wiederbelebt werden soll, dann packen ganz viele mit an. Und das mit langem Atem: Über zehn Jahre werkeln sie schon daran.

Blick durch Dachbalken in die Zehntscheuer, die Kultur- und Begegnungsstätte in Ammerbuch-Reusten. SWR

