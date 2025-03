Das Stadtmuseum ruft Tübingerinnen und Tübinger dazu auf, Erinnerungsstücke aus ihrer Jugend als Leihgabe ins Museum zu geben. Diese Geschichten sind schon jetzt zusammengekommen:

Das Stadtmuseum Tübingen plant eine neue Ausstellung ab Juni und sammelt dafür Gegenstände und Erzählungen aus Jugendzeiten. Dafür sind alle ehemaligen Jugendlichen, die im Alter zwischen zwölf und 25 Jahren in Tübingen gelebt haben, gefragt. Einige sind dem Aufruf schon gefolgt und haben ihre Erinnerungsstücke - teils Erinnerungsschätze - Kurator Fabian Bovens vorbeigebracht. Von Jahrgang 1934 bis 1998 sind viele verschiedene Zeiten vertreten.

Regal voller Kassetten, Rechenschieber und Fotos

Kurator Fabian Bovens hat dem SWR gezeigt, was schon alles zusammengekommen ist. Im Regal in seinem Büro ist kaum noch Platz. Da steht zum Beispiel ein alter Ghettoblaster, der noch funktioniert. Schallplatten und Kassetten liegen in einer Kiste, manche der Kassetten sind, von Hand beschriftet, mit Lieblingsliedern aus dem Radio aufgenommen. Auch allerlei Schulutensilien sammeln sich in dem Regal: ein alter Rechenschieber, von dem selbst der junge Kurator nicht mehr weiß, wie er funktioniert, Taschenrechner, Lineal und eine Ausgabe der Schülerzeitung.

Erste Liebe auch Teil der Tübinger Ausstellung

Natürlich wird auch die erste große Liebe - und möglicherweise Enttäuschung - Thema der Ausstellung über das Jungsein in Tübingen sein. Dafür hat zum Beispiel die heute 90-jährige Margot Hamm etwas beigesteuert. Alte Postkarten mit rosa-pinken Blumensträußen darauf von ihrem damaligen Freund, ihrem späteren Mann. Auf der Rückseite stehen kleine handschriftliche Liebesbotschaften drauf. Die "Kärtle", wie sie sagt, leiht sie dem Stadtmuseum. Die Liebesbriefe ihres Mannes aber nicht, sagt sie schelmisch-grinsend. "Ich habe einen so schönen Brief", erzählt sie, behält ihn aber für sich.

Fabian Bovens könnte Margot Hamm noch lange weiter zuhören. Er zeichnet das Gespräch mit einem Aufnahmegerät auf. Ausschnitte daraus sollen dann als Audio bei den jeweiligen Ausstellungsobjekten hörbar sein. SWR Magdalena Knöller

Wenn der Föhn aus Jugendtagen ins Museum kommt

Sabine Ergenzinger ist Jahrgang 1960. Sie holt einen Föhn aus ihrer Tasche. Mit einem Föhn für seine Ausstellung hat Fabian Bovens nicht gerechnet. Er hört Sabine Ergenzinger gebannt zu. Der Föhn hat eine Geschichte, die berührt. Sie hat ihn zum 18. Geburtstag, zur Volljährigkeit, von ihrem Vater geschenkt bekommen. Drei Jahre später starb ihr Vater. Der Föhn, der bis heute einwandfrei funktioniert, erinnert sie bis heute an ihn.

Die heute 65-Jährige ist beeindruckt davon, dass ihr Vater damals erkannt hat, wie wichtig ihr war, dass die Frisur sitzt. Der Föhn war in jedem Urlaub, auf jedem Zeltplatz in Frankreich oder Skandinavien - den ersten Reisen allein mit Freund - dabei. Reiseföhne gab es damals noch nicht. Auf so einen muss sie nun zurückgreifen. Denn ihr Lieblingsföhn ist nun für ein Jahr im Museum.

Den Föhn habe ich zum 18. Geburtstag von meinem Vater bekommen. Den benutze ich heute immer noch. Passen Sie gut ihn auf!

Was macht ein Mofa in der Ausstellung?

Auch die Beschäftigten des Stadtmuseums werden in einer Ecke der Ausstellung Gegenstände aus ihren Jugendtagen zeigen. Dafür gibt Helmut Gugel, technischer Mitarbeiter im Haus, seine geliebte Vespa "Piaggio Ciao" als Leihgabe. "An der hängt schon mein Herzblut. Die kommt nicht weg! Die habe ich von meinem Vater zum 15. Geburtstag gekriegt", erzählt der 59-Jährige mit leuchtenden Augen.

Heute zieht er das E-Bike dem Mofafahren vor, damit er bisschen Sport macht, sagt er. Aber unvergessen seine Urlaubsfahrt mit 25 Stundenkilometern über den Schwarzwald bis nach Waldshut-Tiengen und an den Titisee. "Der Beginn der Freiheit", so bringt er seine Jugenderinnerung mit der Vespa auf den Punkt. Die erste Geldstrafe und Verwarnung hat Helmut Gugel auch mit seinem Mofa kassiert: Er ist im jugendlichen Leichtsinn - "Blödsinn halt" - mit einem Kumpel durch den Wald nach Bebenhausen gefahren. Dabei hat sie der Förster erwischt, sodass sie auf der Polizeiwache anrücken mussten.

Das ist das Schöne, was wir mit der Ausstellung erreichen wollen: dass Leute wieder zurückversetzt werden in ihre Jugendzeit. Und vielleicht dadurch ein bisschen mehr Verständnis für die heutigen Jugendlichen haben.

Ganz viel Freiheit und ein bisschen jugendlicher Blödsinn hängt als Erinnerung an seinem ersten eigenen Mofa, erzählt Helmut Gugel. SWR Magdalena Knöller

Ausstellung im Stadtmuseum Tübingen eröffnet im Juni

Wer sich das Datum der Sonderausstellung mit allerlei Erinnerungen aus der Jugend schon jetzt vormerken möchte: "My Generation. Jung sein in Tübingen" eröffnet am Freitag, 13. Juni 2025, im Stadtmuseum Tübingen. Sie soll bis in den Februar 2026 hinein laufen. Solange müssen die ehemaligen Tübinger Jugendlichen auf ihre Erinnerungsstücke verzichten. Sie machen es gern, sagen sie - ist auch ein bisschen eine Ehre, von der eigenen Jugend erzählen zu dürfen.