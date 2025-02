Verbale Attacken gegen Abgeordnete und Bürgermeister sind keine Seltenheit mehr. Die Lage ist aufgeheizt, der Politiker-Job anstrengend. Warum also für den Bundestag kandidieren?

Jan Felix Stöffler: Nicht meckern, sondern machen

Jan Felix Stöffler ist Software-Entwickler, 24 Jahre jung, und sieht seine politische Zukunft bei der FDP. Im Wahlkreis Calw, zu dem auch der Landkreis Freudenstadt gehört, ist er der Direktkandidat für den Bundestag.

Doch wie kommt es, dass er trotz des momentanen politischen Klimas in die große Politik will? Er erzählt von seinen Anfängen während der Corona-Pandemie. Damals war er noch im Studium. Gerade jungen Menschen sei in dieser Zeit viel genommen worden, sagte er dem SWR. Doch "durchs Meckern wird’s ja nicht besser", so Stöffler.

Corona hat den Ausschlag gegeben: Jan Felix Stöffler kandidiert für die FDP im Wahlkreis Calw-Freudenstadt. Privat/Stephanie Trenz

Meine Devise ist: Wer meckert, soll auch was machen und in die Verantwortung gehen wollen.

Zu seinen Kernthemen gehören Digitalisierung, Rentenpolitik und die Stärkung des Ehrenamts. Im Kreis Calw gebe es beispielsweise viele Löcher beim Handyempfang und bei der Breitbandversorgung mit Internet. Auch Bus und Bahn seien noch ausbaufähig. Auf Bundesebene fordert er unter anderem eine Aktienrente nach dem schwedischen Modell.

2022 ist er der FDP beigetreten. Stöffler ist kommissarischer Kreisvorsitzender in Calw. Außerdem engagiert er sich bei der Jugendorganisation der FDP, den Jungen Liberalen.

Florian Zarnetta: Herkunft hat ihn geprägt

Beide Eltern haben einen Hauptschulabschluss. Er sei der erste in der Familie mit einem Uni-Abschluss, sagt Florian Zarnetta. Er kandidiert für die SPD im Wahlkreis Tübingen, zu dem auch Hechingen und einige andere Ortschaften auf der Zollernalb gehören. Dass er den Sprung in den Bundestag schafft, glaubt er mit seinem Listenplatz 26 kaum. Egal. Der 25-Jährigen will Wahlkampf für seine Partei machen.

Denn der SPD habe er viel zu verdanken. Er sei ein klassisches Arbeiterkind und habe den Bildungsaufstieg geschafft. Zarnetta erinnert sich noch gut an seine Grundschulzeit. Damals lebte die Familie zeitweise von Hartz IV. Das sei nicht immer leicht gewesen.

Seine Eltern haben viel gearbeitet und doch hat das Geld nie gereicht: Florian Zarnetta hat den Bildungsaufstieg geschafft und kandidiert im Wahlkreis Tübingen-Hechingen für die SPD. SWR Steffi Assenheimer

Zarnetta studierte in Tübingen Politikwissenschaft und Öffentliches Recht. Dass das geklappt hat, "liegt an der Politik der SPD", sagte er. Ohne das BAFÖG beispielsweise hätte er nie studieren können. So will auch er sich für Familien mit kleinem Geldbeutel einsetzten. Die arbeitende Mitte müsse entlastet werden. Zarnetta schlägt eine Reform der Einkommensteuer vor. Zudem fordert er mehr Tarifbindung und einen Mindestlohn von 15 Euro. Um die Wirtschaft zu stärken und Arbeitsplätze zu sichern, müssten die Energiepreise runter, die Förderung für Investitionen rauf.

Florian Zarnetta ist mit 14 Jahren in die SPD eingetreten. Seit 2021 ist er Co-Vorsitzender der SPD im Kreis Tübingen, und seit 2024 sitzt er im Tübinger Gemeinderat.

Jaron Immer: Mit Optimismus die Welt verändern

Der 19-jährige Bundestagskandidat Jaron Immer geht für die Grünen in Reutlingen an den Start. Die Umfragewerte für die Grünen schwanken – er fiebert also von Tag zu Tag mit, ob er es mit seinem 17. Listenplatz in den Bundestag schafft oder nicht. Aber darum geht es ihm auch nicht, sagte er dem SWR. Er macht Wahlkampf für seine Partei und für Klimaschutz. "Wir können die krassen Klimafolgen noch verhindern. Wir haben die Lösungen, wir müssen sie nur umsetzen", so Immer.

Gerade erst Abi gemacht: Jaron Immer will für die Grünen im Wahlkreis Reutlingen in den Bundestag. SWR Theresa Krampfl

Die Lösungen seien der Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel, eine klimafreundliche Wirtschaft und Investitionen in den Kommunen. Wichtig ist ihm: "Klimaschutz muss für alle funktionieren."

Immer will Optimismus verbreiten. "Wir können dafür sorgen, dass unsere Welt wieder gerechter und demokratischer wird. Und dafür, dass wir dem Rechtsruck oder Kriegen und Krisen Einhalt gebieten." Er will vor allem junge Menschen anstecken. Dass Immer, der gerade im ersten Semester Geowissenschaften an der Universität Tübingen studiert, mit seinen 19 Jahren für den Bundestag kandidiert, hat niemanden aus seinem Umfeld so wirklich überrascht, erzählt er. Denn seit er 14 Jahre alt ist, engagiert er sich. Erst bei Fridays for Future, dann bei der Grünen Jugend und mittlerweile ist er Stadtrat in Reutlingen.

Thomas Bareiß: Nach Lebenskrise will er es nochmal wissen

Thomas Bareiß ist ein alter Hase in Berlin. Der CDU-Politiker sitzt seit 2005 im Bundestag. Fünf Mal hintereinander hat er in seinem Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen das Direktmandat geholt, jetzt strebt er die sechste Amtszeit an. Ob Bareiß überhaupt nochmal antritt, war vor einem Jahr fraglich.

Im Januar 2024 hat sich der 50-Jährige in eine Auszeit verabschiedet. Acht Wochen verbrachte er in einem Kloster in Jerusalem - abgeschnitten vom Rest der Welt. Was ihn zu dieser Entscheidung bewegt hat? Einiges, sagt Bareiß. Da war etwa die Corona-Pandemie, deren wirtschaftlichen Folgen er als Staatssekretär des Wirtschaftsministeriums mit abzufedern versuchte. Im Jahr 2021 geriet er wegen seiner Kontakte nach Aserbaidschan in die Kritik . Die Vorwürfe wurden von seinem Ministerium später dementiert.

Kurz vor der letzten Bundestagswahl hat das Netzwerk "campact!" eine Kampagne gegen Bareiß organisiert. Die Aktivisten wollten verhindern, dass Bareiß erneut in den Bundestag gewählt wird. Sie nannten ihn öffentlich einen "Klimaschutz-Bremser", riefen die Wähler dazu auf, ihre Erststimme nicht an Bareiß zu vergeben, und demonstrierten auf seinen Wahlkampfveranstaltungen. Das alles habe ihm zu Schaffen gemacht, so Bareiß. "Da kommt man in eine Phase rein, in der man sich fragt: "Kann ich das noch machen? Dem Druck standhalten?'" Im Kloster hat er für sich entschieden: Er kann. Und will.

Es ist immer noch ein Traumberuf für mich. Immer noch eine große Erfüllung, mich für die Heimat einzusetzen."

Konkret will er sich für kürzere Planungszeiten im Straßenbau einsetzen. Großprojekte wie die Lautlinger Ortsumfahrung sollten nicht länger als sechs Jahre dauern. Gleichzeitig will er Bürokratie abbauen. Vorrangig im Handwerk, wo es mittlerweile zu viele Auflagen gebe, die sich zum Teil sogar widersprechen. Er fordert auch stärkere Polizeipräsenz und eine konsequente Abschiebung straffälliger Migranten.

Lukas von Berg: Vom Bauernprotest in die Bundespolitik

Ein weiterer Kandidat aus dem Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen ist Lukas von Berg. Der 30-Jährige tritt für die AfD an. In der Politik ist er seit Kurzem aktiv, Auslöser dafür waren die Bauernproteste Anfang 2024. Dort war er im Zollernalbkreis "ganz vorne mit dabei", wie er sagt, hat Demos organisiert und auf Bühnen gesprochen.

Von Berg ist auf einem Bauernhof in Balingen-Dürrwangen aufgewachsen, er hat eine Ausbildung zum Landwirt gemacht und arbeitet heute bei einem land- und forstwirtschaftlichen Betrieb in Albstadt. Er wolle Politik für die Landwirte, Spediteure und Handwerker machen, sagte er. Das seien die Bereiche, in denen er sich am besten auskennt. Aus seiner Sicht haben die Regierungen der letzten Jahre keine Politik mehr für den Mittelstand gemacht; Produktionskosten und bürokratische Auflagen hätten in allen Wirtschaftsbereichen zugenommen.

Er kritisiert zum Beispiel, dass die EU seit 2022 keine Einfuhrzölle auf ukrainisches Getreide erhebt. Als Bundestagsmitglied würde er dagegen als erstes vorgehen. Außerdem will er die Kosten für Lkw-Maut reduzieren und die CO2-Steuer abschaffen. Die Migrationspolitik seiner Partei hält er für richtig.

Seit Juni sitzt von Berg für die AfD im Kreistag. Sie sei für ihn das, was die CDU früher einmal war: "eine mittelständische, konservative Partei." Dass der Verfassungsschutz die AfD als "rechtsextremen Verdachtsfall" einstuft, hält er für nicht angemessen.