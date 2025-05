Die "Liesel", das ist eine 81-jährige Dampflok der Eisenbahnfreunde Zollernalb. Jetzt fährt sie zum vorerst letzten Mal im Schwarzwald, am Bodensee und in Unterfranken.

Die Eisenbahnfreunde Zollernalb müssen sich von ihrer geliebten "Liesel" verabschieden. So heißt eine alte Dampflok, die 1944 gebaut wurde und nun langsam zu alt wird für die abenteuerlichen Touren durch den Süden Baden-Württembergs.

Doch jetzt schnauft sie nochmal richtig durch. Eine ihrer letzten Strecken ist die atemberaubende Schwarzwaldrundfahrt. Entlang der Gleise haben sich viele Schaulustige versammelt, um einen letzten Blick auf sie zu erhaschen. Der Zug ist bis auf den letzten Platz gefüllt mit Senioren und Familien. Es gibt sogar einen Speisewagen.

Das Schöne an der Rundfahrt: Sie hat kein Ziel

Die Fahrt führt bergauf und bergab, durch Tunnel und über Viadukte, über Freudenstadt, Hausach, Triberg und Villingen wieder nach Rottweil. Weil man kein Ziel habe, meint ein Mann, gehe es nur um das Erlebnis. Und das sei schön: Mal wieder in einem alten Zug sitzen, mit einer Dampflok vorne dran. Ältere Mitreisende erinnern sich an früher, als immer Dampfloks gefahren sind.

Eine Frau erzählt, dass sie damals immer an der Eisenbahner-Uniform ihres Vaters geschnuppert hat, weil die so gut roch. Ein Mann aus Horb erinnert sich nicht nur an Fahrten mit dem Dampfzug. Er habe sich auch oft als junger Mann mit seinen Freunden auf einer Brücke in den Rauch des Zuges gestellt. Das sei immer ein Erlebnis gewesen.

Bernd Günther macht die Duchsagen auf der Abschiedsfahrt für die Lokomotive Liesel. Er ist Vorstandsmitglied der Eisenbahnfreunde Zollernalb. SWR Sonja Legisa

Für Bernd Günther von den Eisenbahnfreunden Zollernalb fährt auch ein großes Stück Wehmut mit. Seit 17 Jahren war die Lok durchgängig in Betrieb, erinnert er sich - viele jüngere Vereinsmitglieder seien sozusagen mit ihr groß geworden. Das mache ihn schon traurig. Er ist aber zuversichtlich, dass sie irgendwann wieder laufen wird. Genaueres ließe sich allerdings noch nicht sagen.

Lokomotive kommt in eine Halle in Gera

Nach ihrer vorerst letzten Fahrt wird Liesel nach Gera ziehen, dort kommt sie in eine Halle. Nur im thüringischen Gera hat der Verein einen Platz gefunden. Das ist entscheidend, denn ohne Schutz rostet eine Dampflok schnell. Die Eisenbahnfreunde planen, sie vielleicht in ein paar Jahren wieder instand zu setzen. Das wird jedoch teuer und könnte bis zu einer Million Euro kosten.

Mit der Dampflok Liesel durch den Schwarzwald: Entspannt genießen Fahrgäste die Rundfahrt. SWR Sonja Legisa

Die historische Dampflok Liesel fährt am kommenden Wochenende ihre letzten beiden Routen. Am Samstag, dem 10. Mai, startet der "Bodenseeexpress" in Spaichingen und fährt nach Tuttlingen. Von dort geht es über den Hegau nach Singen und dann entlang des Bodensees bis nach Überlingen.

Am Sonntag 11. Mai folgt das Highlight: der "Unterfrankenexpress". Die Fahrt beginnt in Rottweil und führt durch das Neckartal nach Horb. Anschließend fährt der Zug durchs Gäu nach Böblingen. Auf der Panoramabahn geht es vorbei am Stuttgarter Talkessel und dem Stuttgarter Kopfbahnhof nach Heilbronn, wo die Lokomotive Wasser aufnimmt. Das Ziel ist Würzburg. Am Nachmittag kehrt der Zug nach Rottweil zurück.

Die Eisenbahnfreunde Zollernalb wollen sich eine Dampflok leihen

Die Eisenbahnfreunde Zollernbahn bieten weiterhin Fahrten an, obwohl Liesel ihre Fahrten erstmal beendet. Der Verein hat vorgesorgt und leiht sich eine Dampflok von den Dampflokfreunden Schwarzwald-Baar-Kreis. Diese Lokomotive ersetzt Liesel und fährt auf den bekannten Strecken weiter. Zusätzlich betreibt der Verein weiterhin seine zwei Dieselloks.