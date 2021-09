Wie der 11. September 2001 die Welt verändert hat

Ute Bechdolf vom Deutsch-Amerikanische Institut (DAI) in Tübingen prophezeite schon am 11.September 2001: Die Welt würde nicht mehr sein wie zuvor. Andrea Schuster hat sich 20 Jahre später mir ihr unterhalten.

Andrea Schuster: Wie haben Sie den 11. September in Erinnerung?

Ute Bechdolf: Ja, alle wissen immer noch, was da war, wo sie waren. Ich auch. Ich war hier in diesem Büro, an meinem Schreibtisch, nachmittags. Und dann rief ein Sprachlehrer von uns an und sagt "Ute, you have to watch television now!"- "Ich habe keine Zeit!" - "You have to, do it now! A plane crashed into the Twin Towers!" Und dann habe ich das Fernsehen angemacht und konnte meinen Augen nicht trauen. Wir haben alle zusammengerufen. Wir haben dann im großen Konferenzraum geschaut und waren fassungslos und haben immer wieder dieselben Sätze wiederholt: "Das kann doch nicht sein!" Und dann sagte auch einer: "Vielleicht ist das alles Fake. Vielleicht ist es alles wie damals bei Orson Welles' Krieg der Welten". Aber das war es nicht. Es war traurige Realität.

Ute Bechdolf, Direktorin des DAI Tübingen d.a.i. Tübingen

Trauer und Angst vor Krieg und Anschlägen

Andrea Schuster: Wie ging dann der Tag für Sie weiter? Man kann ja dann nicht einfach aus einem Büro nach Hause gehen, stelle ich mir vor. Oder?

Ute Bechdolf: Also, soweit ich mich erinnere, saßen wir hier bis nachts. Zum Teil haben wir auch mit unseren amerikanischen Sprachlehrern ganz viel geredet. Die waren außer sich, fassungslos. Wir haben Leute, die Verwandte in New York hatten und so weiter. Wir haben versucht, die Amerikaner ein bisschen zu betreuen und haben dann überlegt: Was tun wir jetzt?

Und am nächsten Tag haben wir uns wirklich hingesetzt und Pläne gemacht für Veranstaltungen. Eine große Diskussion im Landestheater Tübingen gab es dann, mit über 600 Besuchern. Da war das DAI natürlich gefragt. Als symbolischer Ort, vor der Tür waren tatsächlich Kränze und Kerzen. Wir haben ein Kondolenzbuch hier aufgelegt, es kamen Leute, die nur ihre Trauer zum Ausdruck bringen wollten. Da war sehr viel Mitgefühl und Entsetzen und Angst vor dem, was dann käme. Ein Militärschlag und Krieg waren sofort als Worte in der Diskussion. Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, dass viele Leute große Angst hatten, was die Amerikaner jetzt machen.

Das Gebäude des DAI in Tübingen SWR Andrea Schuster

Andrea Schuster: Und hatten Sie Angst?

Ute Bechdolf: Also schon auch. Aber ich war so beschäftigt. Ich hatte gar keine richtige Zeit, um meine eigenen Gefühle zu sortieren. Also wir waren einfach nur am Rödeln und haben geguckt, was macht Sinn? Dann kam auch die Botschaft mit irgendwelchen Anrufen und sagte: "Ihr müsst zusperren, ihr müsst euch absichern!" Da habe ich gesagt: "Nein, nicht in Tübingen. Das mach ich jetzt nicht." Es war ja überall eine große Angst vor weiteren Anschlägen.

Hoffnung auf Frieden in der Welt enttäuscht

Andrea Schuster: Wir vom SWR haben Sie gleich nach den Anschlägen um eine Einschätzung gebeten, und Sie sagten, die Welt werde nun wahrscheinlich nicht mehr dieselbe sein wie bisher. Hat sich das aus Ihrer Sicht bewahrheitet?

Ute Bechdolf: Ja, das hat sich auf jeden Fall bewahrheitet. Denn bis dahin gab es ja so das Gefühl: Ach, die Mauer ist gefallen, wir haben nicht mehr diesen Konflikt des Kalten Krieges, sondern wir haben jetzt Frieden und Demokratie fast auf der ganzen Welt. Und es hat sich ja so zurückgedreht, das Rad. Die letzten Ereignisse in Afghanistan sind das allerbeste Beispiel dafür. Aber die letzten 20 Jahre waren ja voll von weiteren Anschlägen aus ganz verschiedenen Richtungen. Jetzt wird gerade in Paris der Prozess begonnen, mit dem Bataclan-Anschlägen.