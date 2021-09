Ein Dackel ist in Balingen-Frommern (Zollernalbkreis) in einem Rohr stecken geblieben. Er war mit seinem Herrchen unterwegs. Auf einer Wiese rutschte der Hund in das Rohr. Die Feuerwehr buddelte das Rohr mit Schaufeln und Spaten frei. Auch der Besitzer eines Radladers, der zufällig in der Nähe war, half laut Feuerwehr bei der Rettung des Hundes.