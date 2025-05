per Mail teilen

Zwei Männer entdecken Rauch aus dem Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Haiterbach (Kreis Calw) und alarmieren die Feuerwehr. Dann kümmern sie sich um die Bewohner.

In der Ortsdurchfahrt von Haiterbach hat am Sonntagabend der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Kurz vor halb sieben ging bei der Feuerwehr Haiterbach der Alarm los. Anwohner und Bewohner hätten den Rauch im Dachstuhl des Mehrfamilienhauses entdeckt und gleich zum Telefon gegriffen, so die Mitteilung der Feuerwehr.

Aufmerksame Haiterbacher retten Familien

Einsatzleiter der Feuerwehr Jan Schübel sagte: "Bereits auf der Anfahrt sahen wir eine starke Rauchentwicklung auf der Straßen abgewandten Seite. Beim Eintreffen wurden wir informiert, dass sich bereits alle 29 Bewohner der fünf Wohnungen nicht mehr im Gebäude befanden und in Sicherheit gebracht worden waren. Somit konnten wir umgehend mit der Brandbekämpfung beginnen."

Zwei Männer hatte an den fünf Wohnungen geklingelt und gerufen, dass es brennt. Alle Bewohner, Familien mit teilweise kleinen Kindern, konnten so rechtzeitig aus dem Haus. Die Stadt Haiterbach organisierte für einen Teil der Familien entsprechende Unterkünfte, da nicht alle in die Wohnungen zurückkehren konnten.

Rund 300.000 Schaden durch Dachstuhlbrand

Nach Informationen der Feuerwehr konnte sie das Feuer mit Hilfe einer Drehleiter schnell löschen. Während des Einsatzes war die Ortsdurchfahrt Haiterbach für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die Nacht hinein an. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund 300.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar.

Mit insgesamt 50 Einsatzkräften und elf Fahrzeugen waren die Feuerwehren aus Haiterbach, Beihingen, Unterschwandorf und Nagold vor Ort. Der Rettungsdienst sowie die Bereitschaft des Deutschen Roten Kreuzes sowie Einsatzkräfte der PSNV (Psychosoziale Notfallversorgung) des Ladkreises Calw betreuten die betroffenen Bewohner.