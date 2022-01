"Cyber Valley": Neues ELLIS-Institut soll KI-Spitzenforscher anlocken

per Mail teilen

Das "Cyber Valley" in Tübingen soll weiter wachsen. Mit dem neu gegründeten ELLIS-Institut will das Land in die europäische Spitze im Bereich der Künstlichen Intelligenz.

Die baden-württembergische Landesregierung hat am Donnerstag eine Vereinbarung für die Gründung eines neuen Instituts im Tübinger "Cyber Valley" unterzeichnet. "Das ELLIS-Institut wird künftig die besten Köpfe der Wissenschaft aus aller Welt anziehen", sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bei der Unterzeichnung der Vereinbarung im Neuen Schloss in Stuttgart. Es mache aus einem europäischen Top-Standort für Künstliche Intelligenz nun den Top-KI-Standort in Europa, betonte Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne).

Das bedeutet ELLIS: ELLIS steht für "European Laboratory for Learning and Intelligent Systems" (Europäisches Labor für lernende und intelligente Systeme) und ist ein europaweites Netzwerk der Spitzenforschung der KI. Eingebettet ist das neue Institut in den "Cyber-Valley-Campus" in Tübingen, der um mehrere Gebäude erweitert werden soll. Dafür hatte die Landesregierung bereits 180 Millionen Euro für die nächsten Jahre freigegeben.

Kretschmann: "Wer nicht mitkocht, steht auf der Speisekarte"

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollen an den neusten Themen der Künstlichen Intelligenz (KI) forschen - wie sie beispielsweise in den Bereichen Medizin, Klimaschutz und Verkehr zum Einsatz kommen. "Wer ans ELLIS-Institut kommt, den erwarten dort größtmögliche Beinfreiheit, bestmögliche Ausstattung und ein inspirierendes Netzwerk aus Wirtschaft und Wissenschaft", betonte Kretschmann. Das neue Institut gehört zu einer internationalen Gemeinschaft mit weltweit 34 Standorten.

Für Kretschmann sei der Aufbau eines europäischen KI-Standorts besonders wichtig. "Wer nicht mitkocht, steht am Schluss auf der Speisekarte." Man baue das Institut auf der Grundlage des europäischen Konsenses und unserer Werte auf, fügte er hinzu.

Hector-Stiftung fördert Institut mit 100 Millionen Euro

Das Projekt ermöglicht auch die Hector-Stiftung. Für die nächsten zehn Jahre hat die Stiftung des SAP-Mitgründers Hans-Werner Hector 100 Millionen Euro zugesagt. Künstliche Intelligenz werde zu einer Schlüsseltechnologie, teilte der Stifter mit. Deutschland solle in diesem Forschungsfeld eine wichtige Rolle einnehmen. Daher möchte seine Stiftung diese Entwicklung unterstützen, so Hector. Unter anderem unterstützt er auch das KIT in Karlsruhe und die Universität Konstanz.

Das "Cyber Valley" finde mit dem ELLIS-Institut einen "super starken Partner", sagte der Rektor der Universität Tübingen, Bernd Engler. Dies sei nur durch rasches und entschlossenes Handeln möglich, auch das der Landesregierung, aber auch durch Stifter wie Hans-Werner Hector.

Tübinger Max-Planck-Chef wird Gründungsdirektor bei ELLIS

Die Wichtigkeit von Forschung im Bereich der Künstlichen Intelligenz unterstrich auch der Direktor am Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme in Tübingen, Bernhard Schölkopf. Er wird künftig der Gründungsdirektor des ELLIS-Instituts.

"Zukünftige Systeme werden mit der Komplexität der Welt umgehen, indem sie aus Beobachtungen lernen - von der Astronomie über die Klimaforschung bis hin zur Medizin."

Um diese Systeme zu gestalten, sei die ELLIS-Initiative und das "Cyber Valley" gegründet worden.

Das "Cyber Valley" ist laut Landesregierung ein wichtiges Element der KI-Strategie von Baden-Württemberg. Mit ihm wird seit 2016 in einer gemeinsamen Initiative von Wissenschaft und Wirtschaft in Kooperation mit dem Land Baden-Württemberg und der Max-Planck-Gesellschaft ein Forschungsstandort in den Bereichen des maschinellen Lernens, des maschinellen Sehens und der Robotik aufgebaut.