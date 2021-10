Tübinger Unternehmen CureVac zieht Corona-Impfstoffkandidaten zurück

per Mail teilen

Bereits im Juni erlitt das Tübinger Pharmaunternehmen CureVac einen Rückschlag. Sein erster Corona-Impfstoffkandidat war nicht wirksam genug. Jetzt meldet die Firma, dass sie dieses Projekt aufgibt.

CureVac kündigt an, sich nun auf den Corona-Impfstoff der zweiten Generation zu konzentrieren. Diesen entwickelt das Tübinger Unternehmen in Zusammenarbeit mit dem Pharmakonzern GlaxoSmithKline. Klinische Studien sollten in den nächsten Monaten beginnen.

dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow; Archivbild

Das Mittel der ersten Generation werde dagegen aus dem laufenden Zulassungsverfahren zurückgezogen, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Chancen auf eine Zulassung standen ohnehin schlecht. So hatte der Impfstoffkandidat zuletzt nur eine Wirksamkeit von 48 Prozent gegen eine Covid-19-Erkrankung über alle Altersgruppen hinweg gezeigt.

Hoffnung auf die zweite Generation

Hintergrund der aktuellen Entscheidung sei, dass die Europäische Arzneimittel-Agentur dem Unternehmen CureVac zu verstehen gegeben habe, mit einer Zulassung seines ersten Corona-Impfstoffs sei frühstens im April 2022 zu rechnen. Bis dahin hoffen die Tübinger Entwickler aber, den Impfstoff der zweiten Generation sehr weit entwickelt zu haben. Dieser verbesserte Impfstoff soll noch im zweiten Halbjahr 2022 Marktreife erreichen.

Einschätzung: Corona wird Thema bleiben

CureVac geht davon aus, dass Corona in absehbarer Zeit immer wieder örtlich begrenzt auftreten wird. Deshalb werde weiterhin Bedarf an unterschiedlichen Impfstoffen bestehen. CureVac halte am Ziel fest, mit einem sicheren und wirksamen Impfstoff einen entscheidenden Beitrag im weltweiten Kampf gegen Corona zu leisten.

Aus Erfahrung gelernt

Aus den Erfahrungen mit der ersten Generation habe man vieles gelernt, was man nun in bei der zweiten Generation besser machen könne, hieß es auf einer Pressekonferenz. Dabei habe man auch erkennen müssen, dass es für den Pandemie-Impfstoff von CureVac zu spät sei. Nun könne man aber auch einen Wirkstoff für Auffrischungsimpfungen entwickeln, oder einen Covid-Impfstoff, der kombiniert mit einer Grippeimpfung verabreicht werden könnte.

Große Mengen bereits produziert

Das Tübinger Unternehmen hatte bereits große Mengen seines Corona-Impfstoffs der ersten Generation produziert. Ursprünglich war geplant gewesen, im kommenden Jahr bis zu einer Milliarde Dosen herzustellen. Noch ist nichts darüber zu erfahren, was mit diesen Impfdosen passieren wird, für die mit keiner Zulassung mehr zu rechnen ist.