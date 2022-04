CureVac testet zweiten Corona-Impfstoff

Den ersten Corona-Impfstoff musste CureVac wegen einer zu geringen Wirksamkeit einstellen. Jetzt hat das Tübinger Biotech-Unternehmen einen zweiten Impfstoff entwickelt. Der werde ab sofort in der ersten von drei klinischen Phasen an rund 200 Erwachsenen in den USA getestet, teilte das Unternehmen mit. Der Studienbeginn hatte sich verzögert und war eigentlich schon im Dezember geplant. Die ersten Ergebnisse sollen in der zweiten Jahreshälfte vorliegen. Die gewonnen Daten sollen auch als Grundlage für Impfstoffe gegen andere Infektionskrankheiten dienen, so CureVac.