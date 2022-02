CureVac testet neuen Grippe-Impfstoff

Das Tübinger Biotechnologie-Unternehmen CureVac testet einen neuen Grippe-Impfstoff an Menschen. Das hat das Unternehmen am Donnerstag bekanntgegeben. Der erste Proband sei bereits mit dem neuartigen Grippe-Impfstoff mit mRNA-Technologie geimpft. Damit hat die erste von drei klinischen Phasen begonnen, die zur möglichen Zulassung benötigt werden. CureVac will den Grippe-Impfstoff zunächst in Panama an 240 Erwachsenen testen. Ein mRNA-Impfstoff könnte sehr viel schneller an saisonale Grippeviren angepasst werden als herkömmliche Impfstoffe, so CureVac. Weltweit arbeiten mehrere Unternehmen an einem solchen Grippe-Impfstoff. Moderna befindet sich bereits in Phase 2, der französische Pharmakonzern Sanofi in Phase 1 - genauso wie BioNTech/Pfizer.