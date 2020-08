Auch das Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac hat vor, den Corona- Impfstoff in Brasilien testen zu lassen. Damit wird das südamerikanische Land zum Testlabor der Welt.

Nach Angaben einer leitenden Mitarbeiterin des Tübinger Biotech-Unternehmens plant Curevac, im September oder Oktober mit der Studie in Brasilien zu beginnen. Dort sind mittlerweile über drei Millionen Menschen an Covid-19 erkrankt. Andere Pharmafirmen testen bereits in Brasilien - darunter auch das rheinland-pfälzische Unternehmen Biontech.

Erste Phase der Studie bald beendet

An der Uniklinik in Tübingen nähert sich die erste Phase der Studie zum Corona-Impfstoff von Curevac dem Ende. Der ist laut Studienleiter Peter Kremsner gut verträglich. Bisher wurde der Impfstoff an etwa 180 jungen Freiwilligen getestet. Für die nächste Phase der Studie sucht die Uniklinik Probanden im Alter zwischen 41 und 60 Jahren. In einem Jahr könnte der Corona-Impfstoff auf den Markt kommen.