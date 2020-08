Das Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac strebt die Produktion von einer Milliarde Corona-Impfdosen pro Jahr an. Das sagte Vorstandschef Franz-Werner Haas am Sonntag dem Finanzportal boerse-online.

Vorstandschef Haas erwartet im September die ersten Ergebnisse der kürzlich gestarteten klinischen Impfstudie. Die Zulassung werde für die erste Hälfte des kommenden Jahres angepeilt. Dann sollen zunächst einige hundert Millionen Impfstoff-Dosen hergestellt werden.

Industrielle Produktionsstätte für Impfstoff

Die Produktionskapazitäten könnten aber schon bald deutlich ausgeweitet werden: bis auf eine Milliarde oder mehr im Sommer 2022, sagte der Curevac-Chef. Dazu brauche man eine weitere industrielle Produktionsstätte. Dem Standort Tübingen wolle das Unternehmen trotz dieser Dimensionen treu bleiben.

Kurssprung an der New Yorker Börse

Curevac war am Freitag mit einem Kurssprung an der New Yorker Technologie Börse Nasdaq gestartet. Bei Börsenschluss lag der Kurs bei 56 Dollar. Zuvor hatte das Tübinger Unternehmen die Aktie für 16 Dollar an Investoren ausgegeben. Es erlöste beim Börsengang mehr als 200 Millionen Dollar. Das Geld will Curevac nach eigenen Angaben in die Entwicklung eines Corona-Impfstoffs stecken.

Kritik von der Monopolkommission

Unterdessen hatte sich der Chef der Monopolkommission, Achim Wambach, mit einer Forderung zu Wort gemeldet. Der Bund soll als Anteilseigner so schnell wie möglich beim Tübinger Impfstoffhersteller Curevac aussteigen. Warmbach berät als Wirtschaftsexperte die Bundesregierung. Der Steuerzahler sei jetzt an einem Unternehmen beteiligt, dass an der Börse ist. Eine Staatsbeteiligung sei aber nur in einer Krise begründet, so der Monopolkommissionschef. Der Bund war vor einem Monat mit 300 Millionen Euro bei Curevac eingestiegen.