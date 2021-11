Curevac mit schlechter Halbjahresbilanz

Das Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac hat im ersten Halbjahr dieses Jahres einen Verlust von rund 264 Millionen Euro verbucht. Das geht aus dem Finanzbericht des Unternehmes hervor. Als Grund werden vor allem die Kosten für Forschung und Entwicklung des Impfstoffs geannt. Im Juli wurde bekannt, dass der Curevac-Impfstoff nur zu 48 Prozent wirksam ist. Für ihn strebt Curevac weiter die Zulassung bei der Europäischen Arzneimittelbehörde an. Außerdem arbeitet das Tübinger Pharmaunternehmen bereits an einem Impfstoff der zweiten Generation. Dieser soll, so Curevac, bis Ende des Jahres in die klinische Testphase gehen.