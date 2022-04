Hohe Verluste bei CureVac

Der Tübinger Impfstoff-Entwickler CureVac schreibt weiter tiefrote Zahlen. Das Unternehmen hat am Donnerstag seine Finanzergebnisse für das Jahr 2021 veröffentlicht. Der Verlust war mit über 400 Millionen Euro fast vier Mal so hoch wie im Vorjahr. CureVac begründet die hohen Verluste unter anderem mit dem gescheiterten Corona-Impfstoff. Die klinischen Studien, in denen der Impfstoff getestet wurde, seien deutlich teurer gewesen als erwartet. Gerade arbeitet CureVac an einem neuen Corona-Impfstoff und einem Grippe-Impfstoff. Die 450 Millionen Euro Vorauszahlung, die CureVac für den gescheiterten Corona-Impfstoff von der EU bekommen hat, muss das Unternehmen nicht zurückzahlen.