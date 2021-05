per Mail teilen

Um die Liefermengen zu erhöhen, wird über die Aussetzung des Patentschutzes von Corona-Impfstoffen debattiert. Die Patente seien jedoch gar nicht das entscheidende Kriterium, so der Tübinger Hersteller Curevac.

Das Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac hat sich kritisch zu dem Vorstoß geäußert, dass Unternehmen den Patentschutz auf Corona-Impfstoffe vorübergehend verlieren sollten. Zuvor hatte die US-Regierung vorgeschlagen, dass Pharmafirmen vorübergehend den Patentschutz auf ihre Corona-Impfstoffe verlieren. Hersteller in aller Welt könnten dann die Impfstoffe produzieren, ohne Lizenzgebühren an die Unternehmen zu zahlen, die die Mittel entwickelt haben.

Curevac unterstütze Maßnahmen, um in der derzeitigen Coronavirus-Pandemie den globalen Zugang zu Impfstoffen zu erleichtern, teilte ein Sprecher des Unternehmens am Donnerstag mit. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen zeigte sich offen für den US-Vorstoß. "Die Europäische Union ist bereit, jeden Vorschlag zu diskutieren, der diese Krise wirksam und pragmatisch angeht", sagte von der Leyen.

Druck auf Lieferketten größte Herausforderung

Dieser Sichtweise widersprach Curevac: Man sehe Patente nicht als das "entscheidende Kriterium in der Bereitstellung größtmöglicher Impfstoffmengen und antizipieren daher auch keine Auswirkungen auf Curevac", so der Sprecher. Vielmehr sehe man den generellen Druck auf die Lieferketten als die größte Herausforderung.

Dieser Druck ergebe sich aus dem hohen Bedarf an Ausgangsmaterialien und Geräten zur selben Zeit und in hohen Mengen. Im Kontext der Pandemie seien von keiner Impfstofffirma Patente eingefordert worden, fügte der Sprecher hinzu. Man sehe die internationale Zusammenarbeit als Schlüssel im Kampf gegen Covid-19, so das Tübinger Unternehmen.

Curevac bei Impfstoff im Zeitplan

Trotz der Probleme bei der Beschaffung verschiedener Grundstoffe sei Curevac im Zeitplan bei der Impfstoffproduktion, wie ein Sprecher der "Stuttgarter Zeitung" bestätigte. Curevac wolle noch im Juni seinen Impfstoff auf den Markt bringen. Noch in diesem Quartal erwarte man Daten aus der zulassungsrelevanten Testphase, sagte ein Unternehmenssprecher der Zeitung. Bereits im Februar wurde bei der europäischen Prüfbehörde EMA ein sogenanntes rollierendes Zulassungsverfahren gestartet.

Patentschutz nicht so leicht aussetzbar

Ganz so einfach wäre eine Aussetzung des Patentschutzes für Impfstoffe gegen das Coronavirus ohnehin nicht. Denn dafür müssten die 164 Mitgliedsländer der Welthandelsorganisation (WTO) zustimmen, dass internationale Copyright-Bestimmungen außer Kraft gesetzt werden. Außerdem dürfte es ohne die Unterstützung der Pharmafirmen selbst kaum gelingen, die komplexen Rezepte der neuartigen Impfstoffe einfach nachzubilden. Und die Pharmafirmen und -verbände sind von dem Vorschlag wenig begeistert, wie auch der Mainzer Impfstoff-Entwickler Biontech:

Biontech- und Curevac-Aktie brechen ein

Die Sorge vor einem teilweisen Wegfall von Erlösen mit Corona-Impfstoffen hat die Aktien der Hersteller dennoch schwer belastet. Die Aktien von Curevac und des Corona-Impfstoff-Entwicklers Biontech waren infolge der Äußerungen aus den USA eingebrochen.



Die Aktien von Astrazeneca legten in London hingegen zu. Das Unternehmen hatte bereits früh angekündigt, mit seinem Impfstoff keinen Gewinn erzielen zu wollen. Im ersten Quartal hatte die Impstoffherstellung sogar etwas auf dem Ergebnis gelastet.