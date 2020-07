Das Mainzer Biotechunternehmen Biontech kann in den USA mit einem beschleunigten Zulassungsverfahren für zwei selbst entwickelte Corona-Impfstoffe rechnen. Biontech steht in direkter Konkurrenz mit dem Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac, das ebenfalls an einem Impfstoff gegen die Corona-Krankheit forscht. Für Curevac ändere sich damit nichts. Man verfolge weiterhin und unverändert das eigene Impfstoff-Projekt, so das Tübinger Unternehmen.