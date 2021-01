Der Tübinger Impfstoff-Entwickler Curevac will frisches Kapital. Das Unternehmen will fünf Millionen neue Aktien verkaufen. Damit könnten bis zu 600 Millionen Dollar eingenommen werden, so das Unternehmen. Curevac arbeitet an einem Corona-Impfstoff und hat sich für die Verkauf mit dem Pharma-Konzern Bayer verbündet.