Fehlgeschlagener Impfstoff: CureVac kämpft weiter mit Kosten

per Mail teilen

Das Tübinger Biotech-Unternehmen CureVac kämpft weiterhin mit den Kosten seines fehlgeschlagenen Corona-Impfstoffs aus dem vergangenen Jahr. Das erste Quartal 2022 sei dadurch noch beeinflusst worden, so der Finanzvorstand. In diesem Zeitraum verzeichnete CureVac einen Umsatz von rund 24 Millionen Euro, der hauptsächlich auf Zahlungen des Pharmapartners GlaxoSmithKline zurückzuführen ist. Derzeit testet das Tübinger Unternehmen einen neuen Corona-Impfstoff und einen Grippe-Impfstoff am Menschen.