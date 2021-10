per Mail teilen

Peter Kremsner, Direktor des Tübinger Instituts für Tropenmedizin, hatte die klinischen Studien für den gescheiterten ersten Corona-Impfstoff von CureVac geleitet. Vom Rückzug erfuhr er aus der Presse.

Die Entscheidung, den Impfstoff aufzugeben, liege natürlich bei CureVac, sagte Peter Kremsner dem SWR. Er hätte sich aber gewünscht, dass das Mittel auf den Markt kommt. Das Vakzin der ersten Generation sei sicher, ordentlich verträglich und immerhin zu etwa 50 Prozent wirksam, so der Direktor des Tübinger Instituts für Tropenmedizin.

Von der Entscheidung habe er aus den Medien erfahren. Das sei rechtlich nicht zu beanstanden - aber unüblich. Darüber, ob er mit seinem Team an der Entwicklung eines CureVac-Impfstoffes der zweiten Generation beteiligt sein werde, wollte Kremsner sich nicht äußern.

Impfstoff wird vernichtet

Insgesamt habe CureVac bei der Entwicklung des ersten Impfstoffs keine großen Fehler gemacht. Im Kleinen habe man ganz bestimmt einiges besser machen können. Den bereits hergestellten Impfstoff will CureVac entsorgen. Wieviel davon produziert wurde, gibt CureVac nicht bekannt. Auch vom Studienleiter Kremsner war dazu nichts zu erfahren.

Hoffnung auf zweite Generation

CureVac hatte am Dienstag angekündigt, sich von nun auf den Corona-Impfstoff der zweiten Generation zu konzentrieren. Diesen entwickelt das Tübinger Unternehmen in Zusammenarbeit mit dem Pharmakonzern GlaxoSmithKline. Klinische Studien sollten in den nächsten Monaten beginnen.