Das neuartige Coronavirus und seine Folgen in China wirken sich erheblich auf Firmen im Nordschwarzwald und in der Neckar-Alb Region aus.

Wenn Chinas Wirtschaftsleistung sinkt und der Absatzmarkt dort leidet, spüren das vor allem Betriebe im Nordschwarzwald. Für viele ist China ein sehr wichtiger Markt, so IHK-Hauptgeschäftsführer Martin Keppler. So sind bereits viele Dienstreisen wegen des Coronavirus abgesagt worden. Niederlassungen haben zwangsweise geschlossen.

Mitarbeiter machen Home-Office

Die Shanghaier Mitarbeiter des Vakuum-Spezialisten Schmalz aus Glatten (Kreis Freudenstadt) beispielsweise haben mindestens bis zum 9. Februar Urlaub. Den hat die chinesische Provinzregierung verlängert. Arbeit sei nur im Home-Office möglich. Reisen innerhalb Chinas sollen sie nur machen, wenn es dringend ist.

Folgen für den Umsatz?

Ähnlich sieht es für die Mitarbeiter von Homag aus Schopfloch (Kreis Freudenstadt) aus. Folgen für den Umsatz seien aber noch nicht absehbar, so ein Sprecher. Auch der Automobilzulieferer Elring-Klinger aus Dettingen-Erms (Kreis Reutlingen) hat vier Standorte in China. Dienstreisen dorthin sind vorerst bis Ende Februar gestrichen, heißt es aus dem Unternehmen. Glücklicherweise, so ein Sprecher von Manz Automation in Reutlingen, könne man heutzutage dank Internet ja berührungslos in Kontakt bleiben.