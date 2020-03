Die Fachkliniken Hohenurach im Kreis Reutlingen haben vorsorglich 200 von mehr als 500 Patienten in häusliche Quarantäne entlassen. Anlass sind zwei bestätigte Coronavirusinfektionen.

Wegen zwei bestätigten Coronavirusinfektionen haben die Fachkliniken Hohenurach im Kreis Reutlingen vorsorglich 200 Patienten in häusliche Quarantäne entlassen. SWR-Reporter Korbinian Much hat mit dem Reutlinger Landrat Thomas Reumann gesprochen.

Bei dem einen Infizierten handelt es sich laut Reutlinger Landratsamt um einen Patient, der vor einigen Tagen in der Orthopädischen Reha-Klinik in Bad Urach war. Mittlerweile sei er positiv auf das Coronavirus getestet worden. Auch ein Arzt sei an Covid-19 erkrankt. Zwei weitere Ärzte seien wegen entsprechender Symptome seit Freitag in häuslicher Quarantäne. Landrat Thomas Reumann sprach von einer "außergewöhnlichen Situation".

Weitere Kliniken im Kreis Reutlingen betroffen?

Hinzu kommt, dass die Fachkliniken Hohenurach in ständigem Austausch mit zwei weiteren Kliniken im Kreis Reutlingen stehen. Auch hier könnte es zu Infizierungen gekommen sein. Deshalb wurden am Samstag vorsorglich 140 Abstriche bei Patienten und Klinikmitarbeitern gemacht. Die betreffenden Personen stehen unter häuslicher Quarantäne. Die Fachkliniken Hohenurach nehmen keine neuen Patienten mehr auf, um die Risiken zu minimieren, sagte Reumann.