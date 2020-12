In der Ermstal-Klinik in Bad Urach im Kreis Reutlingen sind 18 Mitarbeiter und 11 Patienten mit dem Corona-Virus infiziert. Das meldete das Landratsamt Reutlingen am Samstagabend. Die Mitarbeiter sind alle in häuslicher Quarantäne und überwiegend asymptomatisch, so ein Sprecher der Behörde. Fünf Patienten sind ins Kreiskrankenhaus Reutlingen verlegt worden, fünf bleiben in der Bad Uracher Klinik und werden dort isoliert. Auch die infizierten Patienten haben wie die Mitarbeiter nur leichte Symptome. Als Konsequenz wurde ein Besucher- und Aufnahmestopp in der Altersmedizin der Ermstalklinik erlassen. Mitarbeiter der isolierten Stationen werden nun täglich vor Dienstbeginn getestet.