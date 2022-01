Die Verhandlungen bei der Tübinger Walter AG zwischen Arbeitgeber und Gewerkschaft sind gescheitert. Die Gewerkschaft IG Metall wirft der Unternehmensleitung vor, sie habe bei den Verhandlungen am Donnerstagabend versucht dem Betriebsrat zu drohen. Der sollte mithelfen eine Liste von Beschäftigten zu erstellen, die kündbar wären. Dagegen wehrt sich der Betriebsrat. Er fühlt sich von der Walter AG unter Druck gesetzt und fürchtet eine Schließung der gesamten Fertigung in Tübingen. Die Walter AG weist die Vorwürfe zurück. "Wir haben nicht mit einer Schließung gedroht", sagte Werksleiter Markus Reudanik dem SWR. Es sei weiterhin Ziel, Teile des Tübinger Produktionsstandorts zu sichern. Um wettbewerbsfähig zu sein, müssten aber 107 Arbeitsplätze nach China verlagert werden. IG Metall und Betriebsrat wollen laut Mitteilung weiter für die Arbeitsplätze in Tübingen kämpfen. mehr...