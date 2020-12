Die Corona-Schwerpunkt-Gemeinschaftspraxis in Baiersbronn (Kreis Freudenstadt) bietet in dieser Woche zusätzliche Termine für Lehrer und Erzieher an. Von Mittwoch an sollen die Testkapazitäten stark erhöht werden. Alle Lehrer sowie Beschäftigte in Schulen, Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege in Baiersbronn sollen sich testen lassen können. Termine können ausschließlich online vereinbart werden. Zum Abstrich sollte ein Berechtigungsschein mitgebracht werden. Das Testergebnis erhalten die Patienten dann online in wenigen Tagen per Quellcode.