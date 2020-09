Hausärzte und Klinken haben zur Zeit ein Problem. Es kommen viele Menschen, die fürchten, sich mit dem Corona-Virus angesteckt zu haben. Eine mobile Corona-Testpraxis soll helfen.

Zur Zeit steht die mobile Praxis an jedem Werktag auf dem Parkplatz eines Friedhofs, jeweils von 10 bis 12 Uhr und von 16 bis 18 Uhr. Getestet werden allerdings nur Personen, die vom Hausarzt oder vom Gesundheitsamt ans Testmobil überwiesen wurden.

Andrang nach dem Südtirol-Urlaub

In den ersten vier Tagen waren das rund 100 Menschen. Am Freitag kamen schon in der ersten halben Stunde 30 weitere. Das liegt mit daran, dass viele Tübinger die Faschingsferien in Südtirol verbracht haben, das inzwischen auch als Corona-Risikogebiet gilt.

Mehrere Personen, die keinen Überweisungsschein vorweisen konnten, wurden weggeschickt, dabei kam es nach Angaben des Landratsamts auch zu Auseinandersetzungen.

Material ist knapp

Die Masse an Patienten sei dabei nicht das Problem, sagt die Ärztin Lisa Federle, die in gelber Schutzkleidung arbeitet. Sondern: Das Material sei knapp und könnte ausgehen. Selbst von den Schutzanzügen gebe es nicht viele, noch knapper seien beispielsweise die Abstrich-Röhrchen.

Stäbchen in die Nase

Kommt ein Patient auf den Parkplatz, muss er zunächst im Auto warten, bis er abgeholt wird. Dann geht es auf einen kleinen weißen Hocker vor dem Arztmobil. Dort wird ein Abstrich von Nase und Rachen gemacht. Der Patient wird befragt. Nach wenigen Sekunden ist der Test auch schon vorbei. Die Patienten werden anschließend nach Hause geschickt und müssen auf das Ergebnis warten. In weniger als 24 Stunden liegt dieses dann vor.

Kreis Freudenstadt lädt in die Tiefgarage

Die Hausärzte im Kreis Freudenstadt lösen das Problem eines Ansturms auf Corona-Tests auf andere Art. Dort werden die Abstriche zentral in der Tiefgarage am Spritzenhaus und im Medizinischen Versorgungszentrum im Baiersbronner Ortsteil Klosterreichenbach gemacht.

Hausärzte bleiben erste Anlaufstelle

Die Patienten bleiben dabei im Auto sitzen. Erster Ansprechpartner in einem Corona-Verdachtsfall bleiben auch im Kreis Freudenstadt die Hausärzte. Sie sollen laut Landratsamt zuerst telefonisch informiert werden.