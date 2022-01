per Mail teilen

In den Kreisen Rottweil und Schwarzwald-Baar ab Samstag Ausgangsbeschränkungen. Personen, die weder geimpft noch genesen sind, dürfen zwischen 21 und 5 Uhr ihr Zuhause nicht ohne triftigen Grund verlassen. In beiden Kreisen lag die Inzidenz zwei Tage hintereinander über 500. Deshalb die Beschränkungen. Sie werden aufgehoben, wenn der Wert fünf Tage am Stück unter.