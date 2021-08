Trotz Lockerungen im Umgang mit der Corona-Pandemie wird in Alten- und Pflegeeinrichtungen in der Region Neckar-Alb weiter kontrolliert. Besucher müssen die 3G-Regel beachten.

Bei Benevit, einem Heimträger mit Sitz in Mössingen (Kreis Tübingen), der insgesamt 26 Heime betreibt, gelten immer noch folgende Regeln: Es wird geprüft, wer ins Haus kommt. Die Besucher werden grundsätzlich registriert, entweder mit der Luca-App oder schriftlich.

Ungeimpfte Mitarbeiter müssen sich täglich testen

Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss einen aktuellen und negativen Schnelltest vorlegen, ungeimpfte Mitarbeiter müssen sich täglich vor Dienstbeginn testen. Bei den Bewohnern schaue man individuell, so der Benevit-Geschäftsführer. Es komme darauf an, ob jemand neu kommt oder wieder zurück ist aus dem Krankenhaus.

Für die Einrichtungen heißt das Mehraufwand. Man habe sich aber an die Coronabedingungen gewöhnt, so die Bruderhausdiakonie Reutlingen und die Rottenburger Heimstiftung. Die Kontrollen hätten sich eingespielt. Allerdings wird bei der Heimstiftung in Rottenburg zum Beispiel nicht am Eingang kontrolliert. Dafür fehle das Personal, so die Heimleitung. Die Schnelltestergebnisse und Anmeldeformulare, die man in Rottenburg ausfüllen muss, geben Besucher auf der jeweiligen Station ab.

Besuchszeiten für Nicht-Geimpfte eingeschränkt

In der Bruderhausdiakonie in Reutlingen schafft man es in den meisten Häusern, am Eingang die Impfpässe und Testbescheinigungen anzuschauen, so ein Sprecher. Die Besuchszeiten für Nicht-Geimpfte sind dort eingeschränkt. Sie dürfen nur am Nachmittag kommen. In allen Häusern bleibt die Maskenpflicht.