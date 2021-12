Corona-Protest wird rechtlich geprüft

In Villingen-Schwenningen prüft die Polizei, ob bei dem Corona-Protest am Montagabend in der Villinger Innenstadt gegen das Versammlungsgesetz verstoßen wurde. 400 Personen hatten sich dem als Spaziergang bezeichneten Protest gegen die Corona-Maßnahmen angeschlossen. Dazu habe man sich vorab über Messenger-Dienste verabredet, außerdem Plakate und Liedtexte mitgebracht, so die Polizei. Es sei offensichtlich, dass es sich dabei um keinen spontanen Spaziergang gehandelt habe. Sie ermittelt nun wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz.