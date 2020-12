Das Wissenschaftsministerium fördert die Mittelalter-Baustelle Campus Galli über den Corona-Nothilfefonds der Landesregierung. 146.000 Euro gehen an das Projekt in Meßkirch (Kreis Sigmaringen). Die Förderung soll laut Ministerium den Fortbestand von Campus Galli sichern. Corona-bedingt sei das Projekt in eine existenzielle wirtschaftliche Notlage geraten. Kunstministerin Theresia Bauer (Grüne) bezeichnet das Projekt als einzigartig und mit einer Strahlkraft weit über die Landesgrenzen hinaus. Handwerker und Ehrenamtliche bauen mit den Mitteln des neunten Jahrhunderts in Meßkirch eine Klosteranlage, wie sie damals gebaut worden wäre. Das Mittelalterprojekt soll der Wissenschaft dienen und ist gleichzeitig eine touristische Attraktion.