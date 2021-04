Trotz Corona-Notbremse im Landkreis Tübingen geht der Modellversuch mit Öffnungen in der Stadt Tübingen auch am Dienstag nach Ostern weiter, kündigte Oberbürgermeister Palmer an. Hält auch die Landesregierung weiter daran fest?

Der Tübinger Corona-Modellversuch mit geöffneten Geschäften und Außengastronomie kann unter den Bedingungen des Osterwochenendes auch am Dienstag weitergehen - obwohl im Landkreis inzwischen die Corona-Notbremse greift, das hat die Stadt am Ostermontag mitgeteilt. Noch ist aber unklar, was danach kommt: Die baden-württembergische Landesregierung wolle am Dienstag entscheiden, ob der Modellversuch fortgesetzt werde, sagte Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne). Sieben-Tage-Inzidenz in Tübingen stark gestiegen Eine wichtige Rolle bei dieser Entscheidung dürfte auch die Entwicklung der Infektionszahlen in und um Tübingen spielen: Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche, lag in der Stadt Tübingen zuletzt bei 89, im Landkreis bei 118,5. Mitte März, zu Beginn des Modellversuchs, betrug die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt noch 19,7. Zu Ostern waren die bestehenden Regeln für den Modellversuch in Tübingen angepasst worden, sie gelten nun auch am Dienstag: Handel, Kultur und Außengastronomie können demnach zwar weiterhin für Kunden geöffnet bleiben - Voraussetzung ist aber, dass diese vorher negativ auf das Coronavirus getestet wurden und den entsprechenden Nachweis, das Tübinger Tagesticket, vorzeigen können. Tagestickets nur für Einheimische, erweiterte Maskenpflicht und Alkoholverbot Diese Tickets gibt es aber nur noch für Menschen, die im Landkreis Tübingen wohnen oder in der Stadt Tübingen arbeiten. Der Andrang von auswärtigen Gästen war den Behörden zu groß geworden, auch über Ostern sollte ein zu großer Zustrom von Ausflüglern verhindert werden. Die erweiterte Maskenpflicht und das Alkoholverbot gelten ebenfalls weiter, bestätigte Oberbürgermeister Palmer. Er hatte zuletzt kritisiert, dass sich in den Abendstunden vermehrt junge Menschen in Parks zum gemeinsamen Trinken verabredeten. Landesregierung gegen weitere Modellstädte - Tübingen vor dem Aus? Der Modellversuch in Tübingen hatte bundesweit Aufmerksamkeit erregt - zahlreiche Städte bewarben sich bei der Landesregierung, um ähnliche Lockerungen durch konsequentes Testen umzusetzen. Landesgesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) erteilte ihnen angesichts der sich verschärfenden Corona-Lage jedoch eine Absage. Vor diesem Hintergrund wird die Entscheidung der Landesregierung über eine Fortsetzung des Versuchs in Tübingen mit Spannung erwartet. Palmer hatte sich trotz zunehmender Kritik, unter anderem von SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, dafür ausgesprochen, den Modellversuch in seiner Stadt nicht abzubrechen. Die gestiegene Zahl von Corona-Neuinfektionen sei angesichts der vielen durchgeführten Tests kein Grund zur Besorgnis, so Palmer. Mittelfristig könne man durch die entdeckten Fälle die Inzidenz senken. Video herunterladen (4,8 MB | MP4)