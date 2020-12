per Mail teilen

Das Amtsgericht Reutlingen hat in diesem Monat ungewöhnlich viele Zwangsversteigerungsverfahren. Grund ist der Corona-Lockdown.

Normalerweise verhandelt das Reutlinger Amtsgericht pro Monat zwei bis sechs Zwangsversteigerungen von Gebäuden. In diesem September werden es 15 sein. Der Grund: viele Verfahren mussten wegen des Lockdowns verlegt werden, so Amtsgerichts-Direktor Friedrich Haberstroh.