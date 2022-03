Diözese lockert Corona-Regeln in Gottesdiensten

Die Diözese Rottenburg-Stuttgart hat ihre Corona-Auflagen für Gottesdienste leicht gelockert. Eine Gemeinde kann sich dennoch für eine 2G- oder 3G-Regelung entscheiden, das aber freiwillig. Die Maskenpflicht während der Gottesdienste bleibe aber bestehen, so ein Bistumssprecher. Auch der Mindestabstand von eineinhalb Metern müsse in der Regel eingehalten werden. Keine Einschränkungen mehr gibt es künftig für gemeinsames Singen in Gottesdiensten. Bischof Gebhard Fürst rief trotz der Lockerungen zu besonderer Vorsicht auf, um das Ansteckungsrisiko in den Kirchen so gering wie möglich zu halten.