Seit 25 Jahren hissen Städte, Landkreise und Gemeinden am 10. März die Nationalflagge Tibets - in diesem Jahr unter anderem Metzingen, Kirchentellinsfurt, Albstadt und Hechingen. Damit wollen die sie an das vom Nachbarland China seit siebzig Jahren besetzte Land Tibet erinnern. In den ersten Monaten des Jahres 2020 haben die chinesischen Behörden mehr als eine halbe Million Tibeter und Tibeterinnen in neu geschaffene Zentren gebracht, um sie zu Billigarbeitskräften auszubilden. Das sagt Jürgen Detel aus Hechingen. Er ist im Vorstand der Tibet-Initiative Deutschland. Seit siebzig Jahren würde den Menschen in Tibet ihr Recht auf Selbstbestimmung verwehrt, so Detel weiter. mehr...