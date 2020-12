Damit sich weniger Menschen mit dem Coronavirus anstecken, hat die Politik den erneuten Lockdown verhängt. Damit sollen die hohen Todeszahlen gesenkt und die Kliniken entlastet werden. Wie sieht es aktuell in den Krankenhäusern der Neckar-Alb-Region und im Nordschwarzwald aus?

Etliche Krankenhäuser sind am Limit. Sie versorgen auf den Intensivstationen nicht nur Covid-19-Patienten, sondern auch Menschen mit Schlaganfall, Herzinfarkt oder Unfallverletzungen. Im Nordschwarzwald ist die Lage sehr angespannt, in der Region Neckar-Alb gibt es noch ausreichend Kapazitäten.

Lage an der Uniklinik Tübingen

"Alles unter Kontrolle", lautet die beruhigende Botschaft des Vorstands der Tübinger Unikliniken, Professor Michael Bamberg. Das liege vor allem an den strengen Einlassbestimmungen und der Einhaltung der Hygienevorschriften. Da handle das Personal sehr vorbildlich, sagt Bamberg. Derzeit werden acht der insgesamt 34 Corona-Patienten in der Uniklinik auf der Intensivstation behandelt (Stand: 15.12.2020). Im Frühjahr waren es in der Spitze noch über 30. .

Kreisklinik Reutlingen: mehrstufiges Konzept

Man habe viel über die Erkrankung gelernt und es gebe inzwischen Medikamente, die schwere Verläufe verhindern, sagt Professor Friedrich Pühringer, Chef der Intensivmedizin am Reutlinger Kreisklinikum. Anders als im Frühjahr bringt man die Patienten nicht gleich auf die Intensivstation, sondern verfolgt jetzt ein mehrstufiges Konzept. Deswegen verfüge man in Reutlingen noch über ausreichend Kapazitäten, so Pühringer.

"Wenn ein Patient mit schlechten Sauerstoffwerten in die Klinik kommt, dann bleibt er, solange er selber atmen kann, auf Isolierstation und wird dann dort erst einmal therapiert." Friedrich Pühringer, Chef der Intensivmedizin am Reutlinger Kreisklinikum

Zollernalbkliniken: Sorgen wegen steigender Infektionszahlen

Auch bei den Zollernalbkliniken in Balingen ist man noch nicht am Limit, heißt es auf Nachfrage des SWR. Allerdings beobachtet die Geschäftsführung die steigenden Infektionszahlen mit Sorge. Sie schließt nicht aus, dass Patienten wie in den Hotspots Calw und Freudenstadt in andere Kliniken verlegt werden müssen.

Personal fehlt in Freudenstadt

Im Nordschwarzwald ist die Lage sehr angespannt, bestätigen die Klinikleitungen. Der ärztliche Direktor der Freudenstädter Klinik, Florian Bea, rechnet in den kommenden zehn Tagen mit weiteren Patienten. Es fehle nicht an Betten, sondern an Personal. Das sei eh enorm belastet durch das Tragen der Schutzkleidung und das Ansteckungsrisiko, bestätigt der Leiter der Intensivpflege am Tübinger Uniklinikum, Michael Schlotterer.

"Die erste Welle steckt den Mitarbeitern noch in den Knochen. Das wird ja allmählich ein Marathon. Da ist schon eine lange Zeit vorübergegangen. Dementsprechend hoffen wir auf die Auswirkungen des Lockdowns und der Impfungen." Michael Schlotterer, Leiter der Intensivpflege am Tübinger Uniklinikum

Klinikumsvorstand Michael Bamberg (links) und Bereichsleiter der Intensivpflege Michael Schlotterer sprechen über die Corona-Lage am Uniklinkum Tübingen. SWR Bernhard Kirschner

Hoffen auf 2021

Der Vorstand des Tübinger Uniklinikums, Michael Bamberg, ist zuversichtlich, dass sich die Corona-Lage mit dem Lockdown und der Möglichkeit zu impfen bald deutlich verbessert.