In vielen Kliniken im Land sinkt die Zahl der Corona-Intensivpatienten. Auch im Tuttlinger Klinikum ist die Lage laut Landrat Stefan Bär derzeit stabil. Man fahre wieder bei drei von vier Operationen planmäßig, so Bär gegenüber dem SWR. Da man aber wegen Omikron mit steigenden Patientenzahlen in den kommenden Tagen rechnen müsse, werde im Januar nochmal eine Station vorsorglich als Reserve leer gelassen, um dann kurzfristig weitere Patienten aufnehmen zu können.