Corona-Infektionsraten in der Region steigen

Die Zahl der Corona-Infektionen in der Region nimmt weiter zu. In manchen Kreisen sind die Intensivstationen überlastet. Im Kreis Sigmaringen sind derzeit keine Intensivbetten mehr frei. Im Kreis Tuttlingen nur eines. So steht es im Melderegister der Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Die Uniklinik Tübingen behandelt so viele Covid19-Kranke auf der Intensivstation wie zuletzt im Mai 2021. Und alle Kreise melden steigende Inzidenzzahlen. Den höchsten Wert in der Region verzeichnet der Kreis Sigmaringen mit über 333 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in 7 Tagen. Die niedrigste Inzidenz in der Region hat mit 143 der Kreis Tübingen.