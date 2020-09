Im Kreis Reutlingen haben sich bei einer privaten Feier 14 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Jetzt lässt der Landkreis hunderte Kontaktpersonen testen.

Die private Feier fand offenbar am vergangenen Wochenende vom 12. auf den 13. September in Dettingen an der Erms (Kreis Reutlingen) statt. 14 Menschen wurden danach positiv auf das Coronavirus getestet. Sie stehen jetzt zehn Tage unter Quarantäne. An der zulässigen Party, für die kein Hygienekonzept notwendig gewesen sei, hätten 33 Menschen teilgenommen. In Baden-Württemberg sind bis zu 100 Teilnehmer an solchen Feiern erlaubt.

450 Personen in Kontakt mit Infizierten

Laut dem Leiter des Kreisgesundheitsamtes Reutlingen, Gottfried Roller, sind sieben Schulen im Landkreis Reutlingen mit mehr als 350 Kontaktpersonen der Kategorie 1 betroffen. Das bedeutet, dass sie engen Kontakt zu nachweislich Infizierten hatten. Für sie gelte eine Quarantäne von 14 Tagen.

Dazu kämen Kontakte zu vier Fußballvereinen mit 70 Kontaktpersonen der Kategorie 2, die beispielsweise im selben Raum mit Infizierten gewesen seien und für die eine Risikoabschätzung gemacht worden sei. Das Kreisgesundheitsamt empfehle, zur Eindämmung der Pandemie großzügig Abstriche zu machen. Weitere Fälle ohne Schulbezug gebe es beispielsweise in Unternehmen.

Im Rahmen einer Pressekonferenz haben die Verantwortlichen um Landrat Thomas Reumann (zweiter von rechts) über die Ereignisse informiert SWR

Die Dimension der möglichen Ansteckungen sei durch die Erkrankung Einzelner bekannt geworden, berichtete Roller. Um die Verhältnismäßigkeit zu wahren, würden keine Schulen geschlossen, sondern betroffene Klassen würden zu Hause bleiben.

Die sieben betroffenen Schulen verteilen sich nach seinen Angaben auf Bad Urach (3), Reutlingen (2) und Metzingen (2). Im Umgang mit dem Problem hätten die betroffenen Kommunen, Schulen und Behörden gut zusammen gespielt.

Landrat kritisiert Sorglosigkeit rund um das Coronavirus

Unterdessen kritisierte Landrat Thomas Reumann, der im Frühjahr 2021 nicht mehr für das Amt kandidieren wird, im SWR die Feiernden. "Wir stellen fest, dass die Menschen Covid19-müde sind", so Reumann. Der Umstand der Sorglosigkeit in der Bevölkerung stehe immer häufiger im Raum. Zwar sei eine private Feier in dieser Größenordnung zulässig, "trotzdem hat sich daraus jetzt etwas ergeben, wo potentiell ganz viele Menschen gefährdet sind."

Der jetzige Fall sei ein gutes Beispiel dafür, sich nicht zu schnell zurück zu lehnen, nur weil die Infektionslage im Kreis Reutlingen aktuell entspannt sei und keine Menschen schwere Krankheitsverläufe hätten. Reumann appellierte an die Bevölkerung, weiter aufmerksam zu sein. Laut dem Leiter des Gesundheitsamtes beträgt die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner im Landkreis Reutlingen derzeit 28,2.