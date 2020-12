Nach Verhandlungen mit dem Land steht fest: In der Tübinger Paul-Horn-Arena sollen Ende des Jahres sowohl das Corona-Kreisimpfzentrum als auch das zentrale Impfzentrum für den Regierungsbezirk an den Start gehen.

Es sei ein großes Hin und Her gewesen, aber jetzt habe man einen konkreten Plan, so der Tübinger Landrat Joachim Walter. Zwischen Zentralem und Kreis-Impfzentrum werde nicht mehr unterschieden. Wer geimpft wird, muss in der Paul-Horn-Arena mehrere Stationen durchlaufen. Ein Zelt vor der Halle soll als Wartebereich dienen. In der Halle geht es dann von der Anmeldung zur ärztlichen Aufklärung und letztlich zum Impfen.

Impfungen in Pflegeheimen möglich

Pro Tag könne man so über 2.000 Menschen impfen und dafür sorgen, dass nicht mehr als 150 gleichzeitig in der Halle sind. Der Tübinger Landrat geht davon aus, dass die Impfungen Ende des Jahres beginnen können. Schwerkranke Menschen und Bewohner von Pflegeheimen können mit einem mobilen Einsatzwagen zuhause geimpft werden.

Getrennte Standorte vom Tisch

Zunächst waren getrennte Orte für das Impfzentrum des Landes und des Kreises geplant. Die Zusammenführung bringe eine organisatorische Entlastung und spare Personal, so der Chef des Tübinger Uniklinkums, Prof. Michael Bamberg. Das Uniklinikum ist für die medizinische Versorgung zuständig.