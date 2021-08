per Mail teilen

Hat der Bund überhastet Millionen in das Tübinger Unternehmen Curevac investiert? Diese Frage wirft ein Verein auf und bezieht sich auf Schriftverkehr aus dem Forschungsministerium.

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat sich nach Ansicht des Berliner Vereins Open Knowledge Foundation (OKF) vom Tübinger Biopharma-Unternehmen Curevac unter Druck setzen lassen. Aus internen Schreiben gehe hervor, dass Curevac indirekt damit gedroht habe, die Produktion seines Corona-Impfstoffes in die USA zu verlegen und die produzierten Impfdosen dort abzugeben, falls der Bund dem Unternehmen nicht finanziell unter die Arme greife.

OKF: Bund hat Curevac-Beteiligung nicht gründlich geprüft

Die OKF glaubt, dass die Bundesregierung aus Angst vor diesem Schritt im Juni vergangenen Jahres sehr schnell mit 300 Millionen Euro bei dem Tübinger Unternehmen eingestiegen ist. "Wir können sehen, dass eine sehr tiefe Prüfung nicht unbedingt stattgefunden hat und dass sich das Ministerium durch eine mögliche Abwanderung in die USA hat unter Druck setzen lassen", so Arne Semsrott von der OKF gegenüber dem SWR. Es stelle sich die Frage, ob das die richtige Verwendung von Steuergeldern war. Curevac selbst stand am Wochenende auf Anfrage des SWR nicht für eine Reaktion zur Verfügung.

Curevac startet neuen Anlauf für Corona-Impfstoff

Das Tübinger Unternehmen hat es bislang nicht geschafft, einen ausreichend wirksamen Corona-Impfstoff zu entwickeln. Der Wirkstoff des Unternehmens zeigte Ende Juni nur eine Wirksamkeit von 48 Prozent gegen eine Covid-19-Erkrankung. Jetzt soll ein neuer Anlauf bessere Werte erzielen.