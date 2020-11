per Mail teilen

Eine friedliche Demonstration gegen die Corona-Auflagen hat es am Samstag in Rottenburg (Kreis Tübingen) gegeben. Rund 400 Menschen hatten sich an der Demonstration unter dem Motto "Deutschland ist ein demokratischer Rechtsstaat" gegen die geltenden Corona-Regeln wie die Maskenpflicht beteiligt. Darunter waren Menschen aus vielen gesellschaftlichen Gruppen: Esoteriker, Verschwörungstheoretiker, Rechtsextreme und Neugierige. Bei der Veranstaltung wurden viele Reden gehalten. Diese zielten vor allem gegen eine angeblich geplante Impfpflicht der Bundesregierung und den Virologen Christian Drosten ab. Bei einer Gegendemonstration waren 120 Teilnehmer. Die Polizei war mit mehreren hundert Beamten im Einsatz, da sie mit wesentlich mehr Demonstranten auf beiden Seiten rechnete.