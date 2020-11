Es ist ein Ausnahmezustand und eine belastende Situation: im Pflegeheim "Haus an der Steinlach" in Mössingen sind jetzt sieben Bewohner an Covid-19 gestorben. Und 29 sind infiziert.

Heimleiterin Karin Frieß atmet tief durch. Die vergangenen Wochen waren sehr anstrengend. Sieben Tote in kurzer Zeit, fünf von ihnen starben im Heim. Auch 13 Pflegekräfte waren infiziert und mussten in Quarantäne. Inzwischen hat sich die Personalsituation wieder etwas entspannt und Frieß hat das Gefühl, dass es im Haus etwas ruhiger geworden ist. 76 Menschen werden im Haus der Steinlach in Mössingen (Kreis Tübingen) betreut. Davon haben sich 29 Bewohner nachweislich infiziert. Am Wochenende wird es weitere Tests geben.

Gespenstische Stille

Das Virus konnte sich verbreiten, obwohl es im Heim seit Beginn der Pandemie strenge Hygienevorschriften gibt. Besucher dürfen noch kommen, aber nur mit kompletter Schutzkleidung. Und auch sonst hat sich viel verändert in dem sonst hellen und freundlich eingerichteten Haus. Es werden jetzt alle Bewohner so versorgt, als wären sie infektiös. Das heißt: Im Grunde sind alle in Quarantäne. Man isst nicht mehr zusammmen, pflegt keine gemeinsamen Aktivitäten - "das Haus ist tot", sagte Frieß im Gespräch mit dem SWR.

In engem Kontakt mit Uniklinik Tübingen

Natürlich hoffen Frieß und ihre Mitarbeiter, dass in dem Heim irgendwann wieder mehr Leben möglich ist. An erster Stelle steht aber momentan die Behandlung der Coronakranken. Wenn das im Pflegeheim nicht mehr geht, kommen die Patienten in die Uniklinik Tübingen. Die Einrichtung steht in engem Kontakt mit der Klinik, wo die meist hochbetagten Patienten laut dem ärztlichen Direktor Nisar Malek Sauerstoff und Medikamente bekommen. Sobald sich ihr Zustand stabilisiert hat, kommen sie nach Mössingen zurück, aber nur, wenn die entsprechende Versorgung, zum Beispiel mit Sauerstoff, gewährleistet ist, so Malek.