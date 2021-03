per Mail teilen

In einer Kindertagesstätte in Winterlingen (Zollernalbkreis) ist die britische Variante des Coronavirus ausgebrochen. Laut Landratsamt Balingen sind zwei Kinder infiziert. Weil sich die Variante des Virus schneller verbreitet, seien rund 300 Personen in Quarantäne - darunter Kinder, Erzieher und Kontaktpersonen.